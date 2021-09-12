Джошуа: «Усик – отличный боксер, который заставляет меня совершенствоваться»
«2 недели». В промоутерской организации братьев Кличко напомнили о приближении мегафайта супертяжей Усик – Джошуа
Украинец может стать чемпионом во второй весовой категории
12 сентября 14:01
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT
25 сентября обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и экс-абсолютный чемпион крузервейта Александр Усик (18-0, 13 KO) сойдутся в ринге.
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа.
В промоутерской компании K2 Promotions напомнили о приближении мегафайта в «королевском» дивизионе:
2 недели.
Будет жарко! Джошуа хочет стереть ухмылку с лица Усика
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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