Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

40-летний Ригондо готов заменить Касимеро и дать реваншу Донэйру

Кубинец проиграл Нонито 8 лет назад
Бокс Профессиональный бокс
18:58
40-летний Ригондо готов заменить Касимеро и дать реваншу Донэйру
Гильермо Ригондо / фото - RingSide24

Чемпион мира в легчайшей весовой категории по версии WBA Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО) готов заменить Джонриэля Касимеро (30-4, 21 КО) в бою против обладателя пояса WBC Нонито Донэйра (41-6, 27 КО). 40-летний кубинец в 2013 году единогласным решением судей победил филиппинца и теперь готов дать реванш.

«Эй, Нонито, давай сделаем это. Только ты и я. Никаких неурядиц. Если ты согласишься, то обещаю, я сделаю все, чтобы дать фанатам тот бой, который они хотят».  

Напомним, что единственное поражение в карьере Ригондо потерпел поражение от Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

38-летний Донэйр отказался от боя против Касимеро.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гильермо Ригондо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Бокс

Усик – темная лошадка хэвивейта. Украинец находится на вершине рейтингов двух организаций
Усик – темная лошадка хэвивейта. Украинец находится на вершине рейтингов двух организаций
Профессиональный бокс
20:46
Редкач: «В реванше Ломаченко – Лопес буду болеть за Теофимо»
Редкач: «В реванше Ломаченко – Лопес буду болеть за Теофимо»
Профессиональный бокс
19:58
40-летний Ригондо готов заменить Касимеро и дать реваншу Донэйру
40-летний Ригондо готов заменить Касимеро и дать реваншу Донэйру
Профессиональный бокс
18:58
Только WBC считает Ломаченко сильнейшим боксером легкого веса
Только WBC считает Ломаченко сильнейшим боксером легкого веса
Профессиональный бокс
18:31
До Усика еще далеко. Гассиев показал актуальную форму
До Усика еще далеко. Гассиев показал актуальную форму
Профессиональный бокс
17:57
«За талоны на бензин и распечатанный диплом драться не будем». Редкач назвал условия для боя против Беринчика
«За талоны на бензин и распечатанный диплом драться не будем». Редкач назвал условия для боя против Беринчика
Профессиональный бокс
16:58
Дэнни Гарсия: «Всегда мечтал покорить 3 дивизиона. После одного боя готов драться с Джермеллом Чарло»
Дэнни Гарсия: «Всегда мечтал покорить 3 дивизиона. После одного боя готов драться с Джермеллом Чарло»
Профессиональный бокс
16:16
Ковнацки: «Побью Хелениуса и докажу, что являюсь одним из лучших в мире»
Ковнацки: «Побью Хелениуса и докажу, что являюсь одним из лучших в мире»
Профессиональный бокс
16:00
Деревянченко проиграл три титульных боя, но вскоре может получить шанс на титул
Деревянченко проиграл три титульных боя, но вскоре может получить шанс на титул
Профессиональный бокс
15:20
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости