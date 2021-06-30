40-летний Ригондо готов заменить Касимеро и дать реваншу Донэйру

Кубинец проиграл Нонито 8 лет назад

Гильермо Ригондо / фото - RingSide24

Чемпион мира в легчайшей весовой категории по версии WBA Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО) готов заменить Джонриэля Касимеро (30-4, 21 КО) в бою против обладателя пояса WBC Нонито Донэйра (41-6, 27 КО). 40-летний кубинец в 2013 году единогласным решением судей победил филиппинца и теперь готов дать реванш.

«Эй, Нонито, давай сделаем это. Только ты и я. Никаких неурядиц. Если ты согласишься, то обещаю, я сделаю все, чтобы дать фанатам тот бой, который они хотят».

Напомним, что единственное поражение в карьере Ригондо потерпел поражение от Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

38-летний Донэйр отказался от боя против Касимеро.