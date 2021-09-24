А где же Папаченко? Украинский специалист пока не был замечен в команде Усика

25 сентября Александр проведет главный бой в карьере

Фото: Getty Images

25 сентября в Лондоне на огромной арене состоится бой украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

По словам промоутера Усика Александра Красюка, к поединку украинца готовил Анатолий Ломаченко. Он же будет присутствовать в углу Усика во время боя.

В начале недели украинец прибыл в Лондон, где провел открытую тренировку, посетил пресс-конференцию, а также взвесился. И ни на одном из этих мероприятий не был замечен Анатолий Ломаченко. В связи с этим возникает вопрос: а находится ли вообще «Папаченко» в Лондоне?

Скорее всего, да, находится. Похожая история уже однажды случалась. В 2018 году Ломаченко-старший готовил Усика к финальному бою Всемирной боксерской Суперсерии. Тогда также были сомнения в том, будет ли Анатолий находится в углу украинского боксера, а утвердительный ответ мы получили только когда Усик выходил в ринг и рядом с ним находился Ломаченко-старший.

Под руководством Анатолия Ломаченко Усик выиграл Олимпийские игры-2012 в Лондоне, а также стал победителем уже упомянутой Суперсерии.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.