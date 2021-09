На пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик говорил исключительно на украинском языке

Фото: Facebook Александра Усика

Состоялась пресс-конференция перед боем чемпиона мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

На все вопросы Усик отвечал исключительно на украинском языке.

"You can do a lot more..." - @usykaa #JoshuaUsyk pic.twitter.com/VzmBca3Osw