Андраде: «Лопес слишком торопился в бою с Камбососом»
А ведь над Ломаченко за такое насмехался. Поражение Лопеса списывают на травму
Ромеро рассказал о повреждение экс-абсолютного чемпиона легкого веса
11:38
Теофимо Лопес / Фото: Instagram
Американский нокаутер и друг Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) в своих соцсетях рассказал о причине поражения экс-абсолютного чемпиона легкого веса в бою с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):
Тео был травмирован. И это можно было увидеть с первого раунда. Его левый локоть, каждый может об этом догадаться. Я уверен в этом, ведь я был с Лопесом за неделю до боя, и как-то дотронулся к его локтю. Ему было так больно, что он кричал.
Камбосос ебу**й болван. Это действительно так, он ужасный боец. Так еще и суч*а. Из-за травмы Тео не мог блокировать хук с правой. Разорванные связки или какая-то ху**я в этом роде.
Ранее Камбосос рассказал, с кем хочет провести следующий бой.
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