За все пояса легкого веса. Промоутер Джошуа назвал предпочтительный бой для Камбососа
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Австралиец хочет объединить все пояса, чтобы не было никаких вопросом об абсолютном чемпионе
28 ноября 21:43
Джордж Камбосос / Фото: Twitter Джорджа
Новоиспеченный абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбсосос (20-0, 10 KO) в интервью Matchroom Boxing рассказал о своих планах на будущее:
Я думаю, что буду на бое Хэйни – Диас. Нужно будет решить некоторые вопросы, но считаю, что буду на их поединке. И меня взаимное уважение с Хэйни. Я хочу увидеть, сможет ли он сделать свою работу.
Бой за все титулы в легком весе в 2022. Но у меня есть условие – это должно произойти в Австралии. Я прошел через многое. И теперь у меня есть все. Если они хотят получить возможность, то придется приехать ко мне. 80 тысяч австралийцев и греков. Вся Австралия будет сходить с ума. Вот такой у меня план.
Напомним, что до боя с Теофимо Лопесом (16-1, 12 KO) австралиец говорил, что в случае победы подерется с Девином Хэйни (26-0, 15 KO) и Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).