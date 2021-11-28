Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой

Джордж Камбосос / Фото: Twitter Джорджа

Новоиспеченный абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбсосос (20-0, 10 KO) в интервью Matchroom Boxing рассказал о своих планах на будущее:



Бой за все титулы в легком весе в 2022. Но у меня есть условие – это должно произойти в Австралии. Я прошел через многое. И теперь у меня есть все. Если они хотят получить возможность, то придется приехать ко мне. 80 тысяч австралийцев и греков. Вся Австралия будет сходить с ума. Вот такой у меня план.