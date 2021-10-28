Кроуфорд: «Уайлдер доказал, что он воин»
Александр Гвоздик дал прогноз на бой Кроуфорд – Портер
Украинец ставит на победу действующего чемпиона мира
09:55
Александр Гвоздик / фото - USA Today
Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube каналу ESNEWS поделился своим прогнозом на предстоящий бой Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО), в котором американец будет защищать титул WBO от посяганий Шона Портера (31-3-1, 17 КО).
«Теренс Кроуфорд победит. Я говорю это без колебаний, потому что для меня Кроуфорд, возможно, второй в рейтинге pound-for-pound после Канело, если не первый».
Поединок Кроуфорд – Портер состоится 20 ноября в Лас-Вегасе.
Напомним, Гвоздик рассказал, кого считает величайшим боксером всех времен.
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