Альварес: «Мама довольна, что я зарядил Планту по лицу»

Канело ударил своего будущего оппонента во время битвы взглядов

Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

Чемпион мира WBA, WBO, WBC во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) рассказал, как его мама отреагировала на потасовку сына с обладателем титула IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Боксеры сцепились во время битвы взглядов. Альварес толкнул Планта, мотивируя это тем, что американец оскорбил его маму. Мексиканца цитирует BoxingNews24:

«Мама тоже разозлилась, когда услышала это. Говорит мне: «Спасибо, сынок, за то, что проявил уважение. А теперь ты всенепременно обязан его победить».

Напомним, бой Альварес – Плант состоится 6 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.