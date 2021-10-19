Бенавидес бросил вызов победителю боя Альварес – Плант
Альварес: «Моя цель – в кратчайшие сроки объединить все пояса»
Мексиканская звезда бокса уверенно движется к своей цели
17:37
Сауль Альварес / Фото - starsports.lifeЧемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO в суперсреднем дивизионе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) рассказал о своих дальнейших карьерных планах.
Цитирует Альвареса Boxing Scene.
«Я просто хочу драться со всеми, поддерживать хорошие отношения со всеми промоутерами и проводить лучшие бои на свете. И если мне нужно драться на Showtime, PBC, то все в порядке. Если мне нужно драться на DAZN, сотрудничать с Эдди Хирном, все в порядке. Я просто хочу проводить лучшие бои. У нас просто есть цель в кратчайшие сроки объединить все пояса. А после этого не знаю. Хочу немного отдохнуть, а потом посмотрим. Но я хочу проводить лучшие бои. Я люблю быть активным, очень люблю драться, поэтому хочу драться трижды, четырежды в год. Для меня это хорошо».
6 ноября Альварес проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против Калеба Планта, который владеет титулом IBF.
Напомним, в обновленном рейтинге P4P Канело – единственный боксер, который опережает украинца Александра Усика.
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