Альварес готов драться с Бетербиевым: «Мне нравится эта идея»
Альварес после победы над Плантом может выйти в ринг с Биволом или Бетербиевым
Среди возможных соперников – Бенавидес с Чарло
08:57
Сауль Альварес / Фото - givemesportНаставник действующего лидера рейтинга «pound-for-pound» и чемпиона по версиям WBO/WBA/WBC во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO), Эдди Рейносо, назвал возможных оппонентов мексиканца в случае победы в поединке с обладателем титула IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КО).
«У нас есть Бенавидес и есть [Джермалл] Чарло. Помимо этого, есть еще и бойцы с Matchroom. Наши двери открыты для больших боев. Поединки с Чарло, Бенавидесом, Биволом и Бетербиевым. У нас немало вариантов в 168 фунтах, хотя и 175 не стоит исключать».
Поединок Альварес – Плант состоится 7 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Онлайн трансляция боя Альварес – Плант.