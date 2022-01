Альварес провел спарринг с потенциальным соперником Ломаченко

Фото: talkSPORT

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) провел спарринг с проспектом легкого веса Райаном Гарсией (21-0, 18 КО).

Оба боксера являются подопечными Эдди Рейносо.

Wish we could be in the gym for these @RyanGarcia and @Canelo sparring sessions pic.twitter.com/FLyhFaCtzd