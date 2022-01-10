Альварес провел спарринг с потенциальным соперником Ломаченко

Райан Гарсия выступает в легком весе

Фото: talkSPORT

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) провел спарринг с проспектом легкого веса Райаном Гарсией (21-0, 18 КО).

Оба боксера являются подопечными Эдди Рейносо.

Wish we could be in the gym for these @RyanGarcia and @Canelo sparring sessions pic.twitter.com/FLyhFaCtzd — ESPN Ringside (@ESPNRingside) January 7, 2022

Гарсия – один из самых видных боксеров легкого веса. Он занимает высокие места в рейтингах различных организаций и весьма вероятно, что рано или поздно сойдется в ринге с украинцем Василием Ломаченко. Тем более, недавно он сам выразил такое желание.