Альварес рассказал, сколько продлится его бой за звание абсолютного чемпиона с Плантом

Лучший боксер мира уверен в досрочной победе

Сауль Альварес / Фото: Matchroom Boxing

Лидер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) в интервью Youtube каналу FightHype.com поделился мыслями о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса с Калебом Плантом (21-0, 12 KO):



Я чувствую себя замечательно. Я в предвкушении и хочу продолжить двигаться в сторону того, что сделать историю. Я никогда не был так кровожаден к сопернику, как к Планту. Это новое для меня, но к Калебу я испытываю наибольшую враждебность среди тех, с кем я проводил важные бои. Первые пару раундов не будут простыми, но как только бой затянется, я выведу его из строя. В 7-м, 8-м или 9-м раунде бой закончится – я его нокаутирую.

Плант заявил, что не станет беспокоиться о судействе в бою с Канело.