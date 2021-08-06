Хирн: «Поединок Джошуа – Усик вызвал даже больше ажиотажа, чем бой Энтони с Кличко»
Анатолий Ломаченко замечен в тренировочном лагере Усика
Вероятно, Папаченко будет готовить украинца к поединку за четыре пояса
6 августа 16:01
Усик и Анатолий Ломаченко / Фото: sport-express.ru
Отец экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) Анатолий Ломаченко все же будет готовить Александра Усика (18-0, 13 KO) к предстоящему поединку с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Папаченко был запечатлен в тренировочном лагере украинца:
Промоутер британца заявил, что поединок его подопечного с Усиком вызвал больший ажиотаж, чем бой AJ с Владимиром Кличко.