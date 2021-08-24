Арреола дал прогноз на третий бой Уайлдера и Фьюри

Крис Арреола / фото - boxingscene.com

Многократный претендент в супертяжелом весе американский ветеран Крис Арреола (38-7-1, 33 КО) считает, что его соотечественник и экс-чемпион Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) сможет поквитаться в трилогии с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Криса цитиреут ресурс boxingnews24.com:

У меня нет никаких сомнений в том, что сейчас он надрывает з*дницу, а Малик Скотт делает большой вклад в его карьеру. Как сказал Хаглер: «Трудно вставать с постели, когда спишь на шелковых простынях». И я поставлю на Уайлдера, потому что ему есть, что доказывать».