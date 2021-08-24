Атлас: «Арреола заставил Руиса делать то, в чем тот чувствует себя некомфортно»
Арреола дал прогноз на третий бой Уайлдера и Фьюри
Американец считает, что его соотечественник сможет поквитаться в трилогии с британцем
10:55
Крис Арреола / фото - boxingscene.com
Многократный претендент в супертяжелом весе американский ветеран Крис Арреола (38-7-1, 33 КО) считает, что его соотечественник и экс-чемпион Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) сможет поквитаться в трилогии с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).
Криса цитиреут ресурс boxingnews24.com:
«Трудно научить старого пса новым трюкам. Но у него есть желание. По-видимому, он не готовился к реваншу. Мне кажется, что он надрывал свою з*дницу вполсилы, тогда как сейчас он по-настоящему пашет.
У меня нет никаких сомнений в том, что сейчас он надрывает з*дницу, а Малик Скотт делает большой вклад в его карьеру. Как сказал Хаглер: «Трудно вставать с постели, когда спишь на шелковых простынях». И я поставлю на Уайлдера, потому что ему есть, что доказывать».
Эдди Хирн не прочь видеть следующим соперником Диллиана Уайта (28-2, 18 КО) ветерана ринга из США Криса Арреолу.
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