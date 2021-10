Арум: «Фьюри – Уайлдер III – лучший бой «королевского» дивизиона, который я видел»

Арум и Фьюри / Фото: themaclife.com

Глава Top Rank Боб Арум поделился мнением о третьем поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO):



Bob Arum on Tyson Fury KO11 Deontay Wilder: "I've been in this business 57 years promoting fights and I truly have to say I have never seen a heavyweight fight as magnificent as this. I'm so proud of Tyson Fury, he showed heart, ability, he is truly a fighting man."