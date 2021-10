Фьюри вдвое перестрелял Уайлдера. Статистика ударов боя

Фото: Top Rank

Опубликована статистика ударов боя чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO).



«Цыганский король» до своей досрочной победы попал почти в 2 раза больше в сравнении с американцем. По точности впереди был также британец – 39 % против 20 % у «Бронзового бомбардировщика».

This was heavyweight drama at the highest level. Fury had the edge statistically, but the damaged Wilder was dangerous to the very end. #FuryWilderIII pic.twitter.com/2X8Od715VC