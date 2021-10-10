Фьюри победил Уайлдера в лучшем бою года
Фьюри: «Никогда не сомневайтесь во мне»
«Цыганский король» победил Деонтея Уайлдера в третьем бою
08:08
Фото: Getty Images
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в Twitter прокомментировал победу над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).
«Цыганский король» дважды побывал в нокдауне в четвертом раунде, однако затем все «вернул», а в 11-м раунде нокаутировал «Бронзового бомбардировщика»:
«Никогда не сомневайтесь во мне, когда фишки заканчиваются, я все возвращаю.
Спасибо моему богу и спасителю Исусу».
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