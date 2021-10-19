Портер уверен, что станет самым сложным соперником Кроуфорда
Арум: «Кроуфорд сам захочет продолжать сотрудничать с Top Rank»
Известный промоутер – о будущем лидера полусреднего дивизиона
18:41
Боб Арум и Теренс Кроуфорд / Фото - badlefthookПрезидент Top Rank Боб Арум в интервью FightHype.com прокомментировал завершение контракта с обладателем титула по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) после поединка с экс-чемпионом WBC Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).
«Вы должны понимать, что большую часть времени, когда я являюсь промоутером, у нас не было долгосрочных контрактов, ни с Хаглером, ни с кем-либо другим. Поэтому будет бой, и я думаю, что с бойцом так легче договариваться, от боя к бою, потому что тогда он не думает: «Эй, они давят на меня, потому что у них есть контракт».
«Теперь, когда он станет свободным агентом, у него хорошие отношения со мной, у нас хороший опыт совместной работы. Он сам захочет продолжать сотрудничать. И мне лично это очень нравится».
«Я думаю, что если Кроуфорд имеет хороший опыт в этом промоушене, все идет хорошо, то он повторно подпишет контракт, потому что, опять же, Теренс не выйдет на ринг, если кто-то не предоставит действительно хорошую гарантию. И, знаете ли, не так много людей, которые захотят этим заниматься».
Напомним, поединок Кроуфорд – Портер состоится 20 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Отметим, что еще до официально подтверждения боя Портер много чего наговорил. К примеру, в одном из последних интервью Шон дал обещание, что непременно выиграет поединок. Кроуфорд же просто радуется, что наконец получил достойную оппозицию.
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