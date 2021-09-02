Торги по бою Кроуфорд – Портер перенесены
Арум назвал дату и место поединка Кроуфорда с Портером
Если Top Rank будет организовывать поединок, он пройдет в Лас-Вегасе
2 сентября 19:06
Фото: Top Rank / Mikey Williams
Глава Top Rank Боб Арум в интервью WBN
поделился информацией о поединке чемпиона WBO полусреднего веса Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) и Шона Портера (31-3-1, 17 KO). Напомним, что Top Rank и TGB Promotions перенесли дату промоутерских торгов на две недели.
Мы разговаривали с PBC, и они предложили продлить переговоры, чтобы заключить сделку без лишней спешки. Глупо не сотрудничать, ведь это помешает делу. Если мы будем организатором боя, то поединок пройдет 20 ноября в Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США.
Ранее Кроуфорд высказался о трилогии Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) – Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO).