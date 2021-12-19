Руис: «Надеюсь, Джошуа преодолеет себя и снова станет чемпионом мира»
Арум назвал имена еще двух бойцов, которые могут провести бой с Фьюри вместо Уайта
Промоутера впечатлила победа Паркера над Чисорой
09:45
Боб Арум / фото - Getty Images
Боб Арум, со-промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), назвал имена двух потенциальных соперников, с которыми может встретиться его подопечный, если не удастся договориться о поединке с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО). Цитирует Арума портал talkSport.
«Если мы не сможем договориться с Диллианом Уайтом, то выберем другого соперника. В таком случае Тайсон поборется за пояс Ring Magazine и чемпионский титул с кем-то другим.
Мы должны вернуть его в ринг к концу марта. Мы уже разговаривали об этом с Фрэнком Уорреном и хотим провести его поединок в Кардиффе. Энди Руис-младший вполне может стать его соперником. Джозеф Паркер очень хорошо победил Дерека Чисору, так что его кандидатура также рассматривается. Мы рассматриваем и другие кандидатуры в соперники Тайсону».
Напомним, Чисора не собирается завершать карьеру после поражения Паркеру.