Арум рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Джошуа
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о бое Александра Усика (18-0, 13 КО) против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Функционер признался, что отдает предпочтение украинцу в поединке 25 сентября. Слова Арума приводит Sky Sports.
«Усик мой друг, потому что он друг Василия Ломаченко. Он потрясающий парень, веселый, красноречивый и умный. Это противоречит моим экономическим интересам, но я буду болеть за него в бою с Джошуа. Я просто не могу с собой ничего поделать.
Сейчас настала новая эра. Мы никогда не видели тяжеловесов таких размеров, как сейчас. Мы никогда не видели, чтобы парень с ростом, как у Тайсона Фьюри, дрался так, как он это делает. Или Джошуа. Все они огромны.
Эвандер Холифилд был в полутяжелом весе, затем в тяжелом, а затем в супертяжелом. Майк Тайсон был относительно маленьким. В нормальных условиях у такого парня, как Усик, против тяжеловесов его размера есть хороший удар.
Но против такого массивного парня, как Джошуа? Это может быть слишком сложно».
Билеты на бой в Лондоне разлетелись за сутки.
Экс-тренер Усика ранее назвал шансы Александра в титульной встрече.