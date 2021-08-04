Арум рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Джошуа

Ломаченко, Боб Арум и Усик / фото - Boxing Scene

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о бое Александра Усика (18-0, 13 КО) против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Функционер признался, что отдает предпочтение украинцу в поединке 25 сентября. Слова Арума приводит Sky Sports.

Сейчас настала новая эра. Мы никогда не видели тяжеловесов таких размеров, как сейчас. Мы никогда не видели, чтобы парень с ростом, как у Тайсона Фьюри, дрался так, как он это делает. Или Джошуа. Все они огромны.

Эвандер Холифилд был в полутяжелом весе, затем в тяжелом, а затем в супертяжелом. Майк Тайсон был относительно маленьким. В нормальных условиях у такого парня, как Усик, против тяжеловесов его размера есть хороший удар.

Но против такого массивного парня, как Джошуа? Это может быть слишком сложно».