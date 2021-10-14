Атлас – о том, что Уайлдер не пожал руку Фьюри: «Лучше так, чем как Джошуа после поражения от Усика»

Усик и Джошуа / Фото: Instagram

Американский тренер Тедди Атлас поделился своим мнение о поведении Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) после поражения от чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO)

Слова Атласа приводит boxingscene.com:



Кто из вас предпочел бы увидеть Джошуа немного иным после поражения? Чуть менее хорошим, когда он проиграл Руису, а затем, когда он недавно проиграл Усику? Немного меньше принятия. Был такой снисходительный после поражения. Я не говорю, что не следует быть джентльменом. Я говорю о том, что нельзя быть слишком любезным, принять поражение слишком легко, как будто это не так уж важно. И об этом есть что сказать.

И еще могу сказать, что этот человек получил сотрясение мозга. Не нужен врач или компьютерная томография, чтобы сказать, что у Уайлдера сотрясение мозга. И тяжело принять поражение, когда у тебя сотрясение. Я не оправдываю его, но это тоже надо учесть. Он пережил ужасающее избиение, бой был жесток. И, может быть, нужно дать такому парню немного времени, чтобы найти в нем то благородство, которое он проявил в ринге.