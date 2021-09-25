Баффер: «Не вижу никаких сравнений между Али и Усиком»

Легендарный ринг-анонсер заявил, что украинец обладает уникальным стилем

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Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер не считает, что украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) можно сравнивать с одним из сильнейших боксеров в истории Мухаммедом Али:

«Я не вижу никаких сравнений между Мохаммедом Али и Александром Усиком. У Александра свой стиль, у него другая скорость, он двигается по-другому. Усик – боксер, который имеет много хороших качеств. Как я уже сказал у него свой уникальный стиль, а также хорошее чувство юмора, что всем нравится».

Сегодня, 25 сентября, Усик проведет бой против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Начало – не ранее 23:50.



Накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания, а также дали последние комментарии накануне боя. Джошуа пообещал нокаутировать украинца, Усик же воздержался от прогнозов на поединок.