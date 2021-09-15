Тренер Белфорта советует Холифилду больше никогда не драться
Белфорт: «Хотел бы подраться с братьями Кличко»
Бывший чемпион UFC продолжает вызывать на бои ветеранов бокса
17:57
Фото: MMA Fighting
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт (1-0, 1 КО) назвал имена желаемых соперников в боксе. Слова бойца приводит TMZ Sports:
«Я нуждаюсь в чем-то легендарном. На данном этапе я нацелен на Джейка Пола. Я бы хотел также подраться с братьями Кличко, Ленноксом Льюисом и, возможно, даже с Тайсоном Фьюри».
Недавно Белфорт нокаутировал 58-летнего Эвандера Холифилда, однако тот не унимается и рассчитывает заполучить бой против Майка Тайсона.