Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»

Британец продолжает петь дифирамбы украинцу

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью рассказал, какой момент в бою обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) удивил его больше всего:

«Почему Джошуа не нажал на курок в бою с Усиком? Потому что это очень сложно сделать против Александра. В одну минуту он здесь, а в следующую его уже нет. Усик заставляет тебя думать и чувствовать, что он здесь, но на самом деле это совсем не так. Усик мастерски чувствует дистанцию. В бою он держит ее под контролем, и Александр контролировал дистанцию в этом поединке. Самый большой шок случился в первом раунде, когда он получил реакцию Джошуа после первого точного тяжелого удара левой. Такого не должно происходить. Более мелкий боец не должен получать реакцию более крупного».

Напомним, ранее Белью назвал Усика лучшим боксером современности, а также предложил ему завершить карьеру после реванша с Джошуа.

Кстати, реванш украинца и британца запланирован на март 2022 года.