Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 1
Сегодня 24
Завтра 28
Хоккей (6 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 2:1 Окончен
02:30 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Рейнджерс 5:1 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Виннипег Джетс 4:1 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхокс 4:2 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Ванкувер Кэнакс 3:2 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Рулав Одд - Краматорск 0:4 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Будивельник 66:88 Окончен
19:00 Николаев - Черкасские Мавпы 82:76 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Шахтер - Заря 3:0 2-й тайм
Футбол (7 событий из 7) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Анже -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Хоффенхайм - Кельн -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:30 Оболонь - Кремень -:- Запланирован
17:30 Кремень - Оболонь -:- Перенесен
18:00 Олимпик - Полесье -:- Перенесен
18:30 Нива Т - ВПК-Агро -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Шахтер - Заря 3:0 2-й тайм
Хоккей (9 событий из 15) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Монреаль Канадиенс 5:1 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Айлендерс 6:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Аризона Койотис 8:2 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Питтсбург Пингвинс 5:4 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Даллас Старз 2:3 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Торонто Мейпл Лифс 3:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг 6:7 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Seattle Kraken 3:4 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вегас Голден Найтс 6:2 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 БК Тернополь - БК Запорожье -:- Запланирован
19:00 Киев-Баскет - Прометей -:- Запланирован
19:00 Днепр - БК Одесса -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Химик -:- Запланирован
Теннис (4 события из 9) показать все
ATP 2021 (Indian Wells, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:00 Николай Басилашвили - Стефанос Циципас -:- Запланирован
22:20 Тэйлор Гэрри Фритц - Александер Зверев -:- Запланирован
WTA 2021 (Indian Wells, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
01:30 Анетт Контавейт - Онс Ябеур 0:2 Окончен
04:00 Паула Бадоса Гиберт - Ангелика Кербер 2:0 Окончен
Футбол (19 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:30 Уотфорд - Ливерпуль -:- Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Бернли -:- Запланирован
17:00 Лестер - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
19:30 Брентфорд - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Клермон - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Монако -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Майнц -:- Запланирован
16:30 Фрайбург - РБ Лейпциг -:- Запланирован
16:30 Унион Берлин - Вольфсбург -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Специя - Салернитана -:- Запланирован
19:00 Лацио - Интер -:- Запланирован
21:45 Милан - Верона -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Подолье - Прикарпатье -:- Запланирован
15:30 Кривбасс - Авангард -:- Запланирован
16:00 Николаев - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 ФК Мариуполь - Металлист-1925 -:- Запланирован
16:00 Олимпик - Десна -:- Запланирован
17:00 ФК Львов - Динамо -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - Колос -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
20:00 Баффало Сэйбрс - Аризона Койотис -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Рулав Одд -:- Запланирован
16:00 Сокол - Краматорск -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Кривбасс - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
17:00 Николаев - Будивельник -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 4) показать все
WTA 2021 (Indian Wells, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
04:00 Виктория Азаренко - Елена Остапенко -:- Запланирован

Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»

Британец продолжает петь дифирамбы украинцу
Бокс Профессиональный бокс
15:43
Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью рассказал, какой момент в бою обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) удивил его больше всего:

«Почему Джошуа не нажал на курок в бою с Усиком? Потому что это очень сложно сделать против Александра. В одну минуту он здесь, а в следующую его уже нет. Усик заставляет тебя думать и чувствовать, что он здесь, но на самом деле это совсем не так.

Усик мастерски чувствует дистанцию. В бою он держит ее под контролем, и Александр контролировал дистанцию в этом поединке. Самый большой шок случился в первом раунде, когда он получил реакцию Джошуа после первого точного тяжелого удара левой. Такого не должно происходить. Более мелкий боец не должен получать реакцию более крупного».


Напомним, ранее Белью назвал Усика лучшим боксером современности, а также предложил ему завершить карьеру после реванша с Джошуа.

Кстати, реванш украинца и британца запланирован на март 2022 года.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тони Белью Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Российский чемпион Bellator: «Усику будет тяжело, потому что Фьюри неприятнее как соперник, чем Джошуа»
Российский чемпион Bellator: «Усику будет тяжело, потому что Фьюри неприятнее как соперник, чем Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
17:35
Фьюри рассказал как Джошуа побить Усика в реванше
Фьюри рассказал как Джошуа побить Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
15:55
Белью назвал лучшего боксера современности и единственную причину, по которой Усик может проиграть
Белью назвал лучшего боксера современности и единственную причину, по которой Усик может проиграть
Бокс Профессиональный бокс
13:56
Усик – Фьюри за абсолютное чемпионство? Известно, когда планируется провести главный бой «королевского» дивизиона
Усик – Фьюри за абсолютное чемпионство? Известно, когда планируется провести главный бой «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
12:55
Чемпион из России восхищается Усиком: «Мне бы его передвижение на ногах»
Чемпион из России восхищается Усиком: «Мне бы его передвижение на ногах»
Бокс Профессиональный бокс
12:28
Дядя Фьюри: «Усик очень сильно меня впечатлил»
Дядя Фьюри: «Усик очень сильно меня впечатлил»
Бокс Профессиональный бокс
11:46

Новости: Бокс

Российский чемпион Bellator: «Усику будет тяжело, потому что Фьюри неприятнее как соперник, чем Джошуа»
Российский чемпион Bellator: «Усику будет тяжело, потому что Фьюри неприятнее как соперник, чем Джошуа»
Профессиональный бокс
17:35
Фьюри глумится над Уайлдером: продает унизительные для Деонтея фотографии с их боя
Фьюри глумится над Уайлдером: продает унизительные для Деонтея фотографии с их боя
Профессиональный бокс
17:26
Первое, что приход в голову, когда слышишь GGG? Альварес ответил на вопрос о Головкине
Первое, что приход в голову, когда слышишь GGG? Альварес ответил на вопрос о Головкине
Профессиональный бокс
16:53
Фьюри рассказал как Джошуа побить Усика в реванше
Фьюри рассказал как Джошуа побить Усика в реванше
Профессиональный бокс
15:55
Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Профессиональный бокс
15:43
Устрашающий соперник Ломаченко. Отправил в четыре нокдауна боксера, который обещал разобраться с украинцем
История
Устрашающий соперник Ломаченко. Отправил в четыре нокдауна боксера, который обещал разобраться с украинцем
Профессиональный бокс
15:20
Лопес-старший: «Камбосос не продержится и трех раундов – Теофимо его уничтожит»
Лопес-старший: «Камбосос не продержится и трех раундов – Теофимо его уничтожит»
Профессиональный бокс
15:01
Фьюри – Уалдеру: «Это величайшая трилогия всех времен»
Фьюри – Уалдеру: «Это величайшая трилогия всех времен»
Профессиональный бокс
14:03
Белью назвал лучшего боксера современности и единственную причину, по которой Усик может проиграть
Белью назвал лучшего боксера современности и единственную причину, по которой Усик может проиграть
Профессиональный бокс
13:56
Все новости

Популярные новости

Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 14:00
1
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 20:25
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
MMA
13 октября 12:58
21
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 12:53
Все новости

Анонсы

Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
19:00
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
16 октября 13:00
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
16 октября 16:00
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
16 октября 17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
17 октября 13:30
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
17 октября 14:00
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
17 октября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00