Белью предложил Усику победить Джошуа в реванше и завершить карьеру
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью рассказал о совете, какой он дал обладателю титулов WBA, WBO, IBF Александру Усику (19-0, 13 КО) после его победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):
«В супертяжелом весе Усик будет становиться только лучше, ему там будет все комфортнее. Я разговаривал с Усиком после боя и сказал, что ему нужно выигрывать реванш и завершать карьеру. Он посмеялся надо мной и сказал: «У меня еще все впереди, дружище».
Он классный боец, феноменальный. Ему со временем будет все привычнее и привычнее выступать в этой категории, он будет только лучше.
Я очень не хотел бы, чтобы парень проиграл просто из-за того, что он уступает кому-то в размерах. Никто не должен проигрывать бои только потому, что кто-то – крупнее. Вот этот момент меня немного беспокоит, я не хочу, чтобы он кому-то уступил из-за этого фактора. Боксера лучше него в тяжелом дивизионе нет, поэтому проигрывать он не должен.
В ринге был не тот Джошуа, который побил Владимира Кличко. Это был не тот Джошуа, который забил Кубрата Пулева. Но опять же, это был не тот Александр Усик, который боксировал с кем-то вроде Мурата Гассиева или с кем-то вроде меня. Кто раньше начнет показывать то, над чем работал в зале, тот и победит в реванше».
Ранее Белью объяснил, за счет чего Усик побеждает всех соперников.
Реванш Усика против Джошуа должен состояться в конце зимы или начале весны 2022 года. Британец в различных интервью утверждает, что сделал правильные выводы после первого боя и теперь точно победит. Впрочем, Усик также намерен показать еще более впечатляющее выступление.
Недавно букмекеры назвали фаворита реванша.