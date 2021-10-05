Белью предложил Усику победить Джошуа в реванше и завершить карьеру

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью рассказал о совете, какой он дал обладателю титулов WBA, WBO, IBF Александру Усику (19-0, 13 КО) после его победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

Он классный боец, феноменальный. Ему со временем будет все привычнее и привычнее выступать в этой категории, он будет только лучше.

Я очень не хотел бы, чтобы парень проиграл просто из-за того, что он уступает кому-то в размерах. Никто не должен проигрывать бои только потому, что кто-то – крупнее. Вот этот момент меня немного беспокоит, я не хочу, чтобы он кому-то уступил из-за этого фактора. Боксера лучше него в тяжелом дивизионе нет, поэтому проигрывать он не должен.

В ринге был не тот Джошуа, который побил Владимира Кличко. Это был не тот Джошуа, который забил Кубрата Пулева. Но опять же, это был не тот Александр Усик, который боксировал с кем-то вроде Мурата Гассиева или с кем-то вроде меня. Кто раньше начнет показывать то, над чем работал в зале, тот и победит в реванше».