Белью: «Победить Фьюри – практически невыполнимая миссия для Усика»

Британец заявил, что у украинца мало шансов в бою с Тайсоном

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Бывший чемпион мира Тони Белью заявил, что Александру Усику (24-2, 22 KO) не удастся победить Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) в потенциальном поединке и стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса:



Фьюри заслуживает всех похвал в мире за то, как он вернулся. Последний его бой против Деонтея Уайлдера был словно сказка, это действительно так. Бой с Усиком был бы страшным зрелищем. Тайсон слишком высокий – 206 сантиметров, он на 15 сантиметров выше Усика. Попытаться оттолкнуть этого парня, когда он висит на тебе, – это та еще задача. Как по мне, это практически невыполнимая миссия для Александра Усика.

Эдди Хирн считает, что Тайсон не хочет в следующем бою драться с украинцем, а ищет соперника попроще.