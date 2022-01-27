Промоутер Джошуа: «Фьюри не хочет драться с Усиком»

Хирн назвал «Цыганского короля» ходячим противоречием

Фото: XSPORT

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV высказался о ситуации с организацией боя за звание абсолютного чемпиона между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Фьюри – ходячее противоречие. Сначала он говорит, что ты (об Энтони Джошуа – XSPORT) трус, ведь отказываешься от боя. А через минуту говорит, что ты худший бизнесмен в мире, который упустил 90 миллионов. Послушайте, мы готовы рассмотреть предложение (чтобы уйти от боя с Усиком – XSPORT). Но мы даже не на этой стадии в данный момент, нет соглашения. Фьюри не хочет драться с Усиком, я считаю.

Менеджер украинца также заявил, что проблема в британце.