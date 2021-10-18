Тренер Планта: «Канело не идеален – у него есть слабые места, и мы их используем»

Калеб Плант / Фото: PBC

Тренер чемпиона IBF в суперсреднем весе Калеба Планта (21-0, 12 KO) Джастин Гэмблер в интервью WBN поделился мнением о предстоящем объединительном поединке с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO):



Я знаю, что многие недооценивают Планта. И это для нас идеально. Калеб такой же, как и я. Всю жизнь, когда кто-то говорит, что мы чего-то не можем, мы стремимся доказать, что они неправы. Это очень нас мотивирует.

Я был удивлен тем, что произошло на пресс-конференции. Это сделало предстоящий бой более личным.

Плант трижды успешно защищал титул. Так же, как и в битве с Узкатеги, Плант намерен сделать в бою с Канело еще один шаг на пути к тому, чтобы вписать свое имя в историю.