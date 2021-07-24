Беринчик закатил зрелищный бой и эффектно победил Лобова

Украинец дебютировал в кулачных боях

Фото: facebook.com/BoxingTime.ua

Украинский боксер Денис Беринчик провел дебютный бой на голых кулаках.

Серебряный призер Лондона-2012 в зрелищном поединке победил бывшего бойца UFC Артема Лобова.

Первый раунд остался за ирландцем, однако уже во второй двухминутке Беринчик перехватил инициативу и начал доносить множество ударов. В третьем раунде рефери отсчитал Лобову нокдаун, в четвертом – произошло то же самое. После этого бой был остановлен углом Лобова.

Таким образом Беринчик подтвердил все свои слова, сказанные до поединка. Его же соперник после этой встречи объявил о завершении карьеры.