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Беринчик закатил зрелищный бой и эффектно победил Лобова

Украинец дебютировал в кулачных боях
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 22:27
Беринчик закатил зрелищный бой и эффектно победил Лобова
Фото: facebook.com/BoxingTime.ua

Украинский боксер Денис Беринчик провел дебютный бой на голых кулаках.

Серебряный призер Лондона-2012 в зрелищном поединке победил бывшего бойца UFC Артема Лобова.

Первый раунд остался за ирландцем, однако уже во второй двухминутке Беринчик перехватил инициативу и начал доносить множество ударов. В третьем раунде рефери отсчитал Лобову нокдаун, в четвертом – произошло то же самое. После этого бой был остановлен углом Лобова.

Денис Беринчик уничтожил Артема Лобова. Как это было.

Таким образом Беринчик подтвердил все свои слова, сказанные до поединка. Его же соперник после этой встречи объявил о завершении карьеры.

Сергей Остапенко
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Денис Беринчик Артем Лобов

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