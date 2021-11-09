Первый серьезный вызов? Беринчик в середине декабря проведет бой с интересным соперником
Красюк сообщил, когда Беринчик проведет бой за титул чемпиона мира
Украинец является третьим номером рейтинга WBO
11:32
Фото: K2
Промоутер легковеса Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) Александр Красюк в Instagram рассказал, когда его клиент выйдет на бой за звание чемпиона мира:
«Как только ситуация в дивизионе сдвинется с мертвой точки. Теофимо Лопес наконец-то подерется с Камбососом и WBO назначит обязательного претендента.
Беринчик — самый ближайший новый чемпион мира для Украины».
Бой Теофимо Лопес – Джордж Камбосос состоится 27 ноября.
Напомним, Беринчик является третьим номером рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO). Следующий поединок украинец проведет 18 декабря.
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