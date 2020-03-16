Бетербиев попросит Хабиба и Сен-Пьера помочь ему с дебютом в MMA
Бетербиев провел дуэль взглядов с Дайнесом
Россиянин вернется в ринг 20 марта
16 марта 10:20
Бетербиев и Дайнес / фото - Top Rank
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBC Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) провел дуэль взглядов со своим следующим соперником Адамом Дайнесом (19-1-1, 10 КО). Россиянин встретился лицом к лицу с немцем накануне поединка, который состоится 20 марта в Москве.
XSPORT проведет онлайн-трансляцию поединка Бетербиев – Дайнес.