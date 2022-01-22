Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира

Речь идет о Джареде Андерсоне

Фото: boxingscene.com

Промоутер Боб Арум поделился мнением об американском проспекте супертяжелого веса Джареде Андерсоне (11-0, 11 КО), который в последнем бою брутально нокаутировал украинца Александра Тесленко (17-2, 13 КО). Слова главы Top Rank приводит SkySports:

«Действительно верю, что он им станет (чемпионом мира – прим). Когда Фьюри повесит перчатки на гвоздь, Джаред окажется в наиболее выгодной позиции, чтобы стать следующим великим супертяжем. Тот же Майк Тайсон был ужасающим панчером, которому не доставало некоторых боксерских навыков. Но у Джареда есть все – навыки и сила. Он больше напоминает мне Мухаммеда Али в молодости, чем молодого Майка Тайсона».

В этом же интервью Арум заявил, что хочет свести Андерсона с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

