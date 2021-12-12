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Украинского супертяжа брутально нокаутировали в андеркарде Ломаченко

Александр Тесленко ничего не сумел противопоставить американскому проспекту
Бокс Профессиональный бокс
05:29
Украинского супертяжа брутально нокаутировали в андеркарде Ломаченко
Фото: MMA-Core.com

В рамках вечера бокса в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden украинский супертяжеловес Александр Тесленко (17-2, 13 КО) встретился с американским проспектом Джаредом Андерсоном (11-0, 11 КО).

С первых минут боя Андерсон работал первым номером и доносил много точных ударов в голову украинца. И если стартовую трехминутку Тесленко пережил, то уже во втором раунде оказался на канвасе и рефери, посмотрев на украинца, принял решение остановить бой.

Как итог – ТКО 2.

Бой прошел в андеркарде поединка Василия Ломаченко против Ричарда Комми.

Напомним, до боя Тесленко настраивался на тяжелую победу.


Сергей Остапенко
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Джаред Андерсон Александр Тесленко

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