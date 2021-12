Украинского супертяжа брутально нокаутировали в андеркарде Ломаченко

Фото: MMA-Core.com

В рамках вечера бокса в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden украинский супертяжеловес Александр Тесленко (17-2, 13 КО) встретился с американским проспектом Джаредом Андерсоном (11-0, 11 КО).

С первых минут боя Андерсон работал первым номером и доносил много точных ударов в голову украинца. И если стартовую трехминутку Тесленко пережил, то уже во втором раунде оказался на канвасе и рефери, посмотрев на украинца, принял решение остановить бой.

Как итог – ТКО 2.

HE FROZE HIM @TeamBigBabyy just took out Oleksandr Teslenko in devastating fashion. #LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/wEe6M5IPzb