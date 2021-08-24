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Боится? Хэйни запросил огромный гонорар за бой с непобежденным проспектом

Американец ранее таких денег не получал

Бокс Профессиональный бокс
12:57
Боится? Хэйни запросил огромный гонорар за бой с непобежденным проспектом
Девин Хэйни / Фото: Boxing Scene

Американский проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) сообщил в интервью FightHype.com, что чемпион мира WBC Девин Хейни (26-0, 15 КО) запросил за бой с ним $8 млн.

«Я скажу: Шон (журналист), я подерусь с тобой прямо сейчас за гонорар в $100 млн». Думаете, кто-нибудь даст такую сумму? Нет.

Вот и с Хэйни такая же ситуация. Он просит гонорар – $8 млн, $5 млн. Ни хрена он не получит! Он даже не может заполнить зрительский зал. Он и вправду думает, что может тратить моё время? Да я лучше пойду за звёздными бойцами. Например, Джервонта Дэвис – настоящий чемпион. Я могу нести в его сторону любое дерьмо, но он двукратный чемпион мира в полулегком весе, чемпион в лёгком и первом полусреднем».

Напомним, ранее у Хэйни заявляли, что их приоритет – это бой с Василием Ломаченко.

Карен Агабекян
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Роландо Ромеро Девин Хэйни

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