Боится? Хэйни запросил огромный гонорар за бой с непобежденным проспектом

Девин Хэйни / Фото: Boxing Scene

Американский проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) сообщил в интервью FightHype.com, что чемпион мира WBC Девин Хейни (26-0, 15 КО) запросил за бой с ним $8 млн.



Вот и с Хэйни такая же ситуация. Он просит гонорар – $8 млн, $5 млн. Ни хрена он не получит! Он даже не может заполнить зрительский зал. Он и вправду думает, что может тратить моё время? Да я лучше пойду за звёздными бойцами. Например, Джервонта Дэвис – настоящий чемпион. Я могу нести в его сторону любое дерьмо, но он двукратный чемпион мира в полулегком весе, чемпион в лёгком и первом полусреднем».