Хирн объяснил, почему бой Хэйни и Дэвиса может состояться
Боится? Хэйни запросил огромный гонорар за бой с непобежденным проспектом
Американец ранее таких денег не получал
12:57
Девин Хэйни / Фото: Boxing Scene
Американский проспект легкого веса Роландо Ромеро
(14-0, 12 КО) сообщил в интервью FightHype.com, что чемпион мира WBC Девин Хейни
(26-0, 15 КО) запросил за бой с ним $8 млн.
«Я скажу: Шон (журналист), я подерусь с тобой прямо сейчас за гонорар в $100 млн». Думаете, кто-нибудь даст такую сумму? Нет.
Вот и с Хэйни такая же ситуация. Он просит гонорар – $8 млн, $5 млн. Ни хрена он не получит! Он даже не может заполнить зрительский зал. Он и вправду думает, что может тратить моё время? Да я лучше пойду за звёздными бойцами. Например, Джервонта Дэвис – настоящий чемпион. Я могу нести в его сторону любое дерьмо, но он двукратный чемпион мира в полулегком весе, чемпион в лёгком и первом полусреднем».
Напомним, ранее у Хэйни заявляли, что их приоритет – это бой с Василием Ломаченко.
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