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Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть

«Цыганский король» хоть и завершил карьеру, но держит себя в форме
Бокс Профессиональный бокс
17:45
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Фото: Queensberry Promotions

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) анонсировал невероятные новости, от которых у боксерского сообщества отвалится челюсть:

Привет, это Тайсон Фьюри, также известный как «Цыганский король». У меня фантастические и невероятные новости, от которых у вас отвалится челюсть. Подробности будут совсем скоро, так что следите.

Пока можно только гадать, что же приготовил для нас эксцентричный британец. Сам Фьюри заявлял о желании подраться с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (17-3), но это в лучшем случае удастся организовать в 2023 году. А у промоутеров британца еще остается надежда на бой Тайсона с победителем реванша Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри

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