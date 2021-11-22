Бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира может пройти в Киеве

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Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказал о беседе с представителем обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Бобом Арумом:

Но когда речь касается денег, особенно с американцами и британцами, хорошие отношения отходят на второй план. Но я считаю, что мы все люди благоразумные и такой поединок – это исторический бой. Если мы до него, даст бог, доживем, нам хватит мудрости, чтобы найти компромисс.

Когда мы общались с Бобом Арумом он сказал: «Я знаю, что Усик выиграет. Было бы классно, чтобы так случилось. Фьюри выигрывает у Уайлдера и бой Усик – Фьюри в Киеве за абсолютное чемпионство». Это его слова. Все снято на камеру».