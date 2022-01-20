Бой, в котором определится один из следующих соперников Усика, находится под угрозой срыва

У Тони Йоки заключен контракт на другой поединок

Фото: skysports

Бой за звание официального претендента на титул IBF в супертяжелом весе между Тони Йокой (11-0, 9 КО) и Филипом Хрговичем (13-0, 11 KO) может не состояться. Об этом сообщил ESPN.

Дело в том, что у Йоки уже заключен контракт на поединок против Мартина Баколе (17-1, 13 КО), который должен был пройти 15 января, но его отложили. В команде Баколе считают, что отложить – не значит отменить и настаивают на том, что Йока должен подраться с Мартином, ведь контракт на их бой все еще в силе.

Вот слова тренера и менеджера Баколе:

«Люди должны соблюдать свои контракты, не так ли. Правила IBF четко указывают: когда у тебя есть контракт на бой, ты не можешь участвовать в отборочном поединке. Баколе пытается наладить свою жизнь в Великобритании, и 400 тысяч евро помогут ему в этом и увеличат его шансы на свой бой за титул чемпиона мира. Я считаю, что здесь вина только французского промоутера, потому что наш контракт с ним все еще действует».

Команда Баколе уже направила официальное письмо в IBF с требованием отменить бой Йока – Хргович.

Напомним, поясом IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик.