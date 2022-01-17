Официально. IBF санкционировала отборочный бой Хргович – Йока

Организация назначила дату торгов

Хргович и Йока / Фото - skysports

IBF официально назначила отборочный поединок в супертяжелом дивизионе между хорватом(13-0, 11 KO) и французом(11-0, 9 КО) и дала командам боксеров срок до 28 января на достижение договоренности об условиях проведения поединка. Об этом сообщаетЕсли к указанной дате договоренности не будет, IBF назначит дату и другие условия торгов, кроме того любая из сторон может обратиться к организации с просьбой назначить торги, не дожидаясь истечение этого срока.Также официальное назначение этого боя запрещает его участникам проведение промежуточных поединков, и это означает, что бой Йоки против, который был запланирован на 15 января, но затем отложен из-за введения дополнительных ограничений во Франции, теперь окончательно отменен.Ранее IBF предлагала проведение отборочного поединка против Хрговича, но оба боксера отказались от поединка.