Хргович: «Йока официально принял вызов на бой со мной»
Официально. IBF санкционировала отборочный бой Хргович – Йока
Организация назначила дату торгов
08:41
Хргович и Йока / Фото - skysportsIBF официально назначила отборочный поединок в супертяжелом дивизионе между хорватом Филипом Хрговичем (13-0, 11 KO) и французом Тони Йокой (11-0, 9 КО) и дала командам боксеров срок до 28 января на достижение договоренности об условиях проведения поединка. Об этом сообщает BoxingScene.
Если к указанной дате договоренности не будет, IBF назначит дату и другие условия торгов, кроме того любая из сторон может обратиться к организации с просьбой назначить торги, не дожидаясь истечение этого срока.
Также официальное назначение этого боя запрещает его участникам проведение промежуточных поединков, и это означает, что бой Йоки против Мартина Баколе, который был запланирован на 15 января, но затем отложен из-за введения дополнительных ограничений во Франции, теперь окончательно отменен.
Ранее IBF предлагала проведение отборочного поединка против Хрговича Луису Ортису и Джозефу Паркеру, но оба боксера отказались от поединка.