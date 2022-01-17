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Официально. IBF санкционировала отборочный бой Хргович – Йока

Организация назначила дату торгов
Бокс Профессиональный бокс
08:41
Официально. IBF санкционировала отборочный бой Хргович – Йока
Хргович и Йока / Фото - skysports
IBF официально назначила отборочный поединок в супертяжелом дивизионе между хорватом Филипом Хрговичем (13-0, 11 KO) и французом Тони Йокой (11-0, 9 КО) и дала командам боксеров срок до 28 января на достижение договоренности об условиях проведения поединка. Об этом сообщает BoxingScene.

Если к указанной дате договоренности не будет, IBF назначит дату и другие условия торгов, кроме того любая из сторон может обратиться к организации с просьбой назначить торги, не дожидаясь истечение этого срока.

Также официальное назначение этого боя запрещает его участникам проведение промежуточных поединков, и это означает, что бой Йоки против Мартина Баколе, который был запланирован на 15 января, но затем отложен из-за введения дополнительных ограничений во Франции, теперь окончательно отменен.

Ранее IBF предлагала проведение отборочного поединка против Хрговича Луису Ортису и Джозефу Паркеру, но оба боксера отказались от поединка.
Владимир Кириченко
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Филип Хргович Тони Йока IBF

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