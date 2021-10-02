Брэдли: «Альварес слишком умен, а у Планта нет IQ»

Фото: ESPN Press Room

Бывший чемпион мира, а ныне эксперт Тимоти Брэдли поделился мнением о грядущем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и Калебом Плантом (21-0, 12 КО). Слова Брэдли приводит Bad Left Hook:

У него есть все необходимые навыки, но при этом их может оказаться недостаточно. У него слишком много дыр в обороне, которыми воспользуется Альварес.

Сауль слишком умен, а у Планта нет IQ, чтобы победить соперника такого уровня. Чтобы победить Канело, нужен парень с IQ.

Альварес легко делает то, что умеет Плант. Также он может драться с вами на ближней или на дальней дистанции, может уйти в глухую защиту и работать на контратаках.

Так что, если у вас нет IQ, вы не победите Альвареса. Сейчас я не вижу парня в суперсреднем и полутяжелом весах, который может нанести поражение Саулю».