Брэдли: «Альварес слишком умен, а у Планта нет IQ»
Бывший чемпион мира, а ныне эксперт Тимоти Брэдли поделился мнением о грядущем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и Калебом Плантом (21-0, 12 КО). Слова Брэдли приводит Bad Left Hook:
«Плант засыпает своего соперника ударами, но при этом делает много ошибок. Честно, для меня Калеб, хороший боксер, который никогда не войдет в высшую лигу. Это лично мое мнение, и я не прошу кого-то соглашаться с ним.
У него есть все необходимые навыки, но при этом их может оказаться недостаточно. У него слишком много дыр в обороне, которыми воспользуется Альварес.
Сауль слишком умен, а у Планта нет IQ, чтобы победить соперника такого уровня. Чтобы победить Канело, нужен парень с IQ.
Альварес легко делает то, что умеет Плант. Также он может драться с вами на ближней или на дальней дистанции, может уйти в глухую защиту и работать на контратаках.
Так что, если у вас нет IQ, вы не победите Альвареса. Сейчас я не вижу парня в суперсреднем и полутяжелом весах, который может нанести поражение Саулю».
Бой Альварес – Плант состоится 6 ноября. Недавно боксеры подрались прямо во время битвы взглядов.
«У Планта есть навыки, чтобы доставить проблемы Канело» – альтернативное мнением о предстоящем поединке.
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