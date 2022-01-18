Бриедис: «Джейк Пол родился в один день с Усиком и Али – это знак, что нам нужно подраться»

Ну теперь американец точно согласится на бой

Фото: DAZN Чемпион мира IBF в тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) придумал еще одну причину, по которой Джейк Пол (5-0, 4 КО) должен согласиться на бой с ним: «Знаете, это безумие. Это хорошая сумма для 25-летнего парня. Он очень умный, и у него такой же знак гороскопа, как у меня и Усика. Пол родился в один день с Усиком и Мохаммедом Али - это знак, что нам нужно подраться». Ранее Бриедис набил тату с именем Пола, однако тот его игнорирует. Блогер сконцентрирован на бойцах, у которых есть имя в Америке.



