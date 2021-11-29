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Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса

Супертяж уверен, что Теофимо сможет вернуться на вершину
Бокс Профессиональный бокс
18:19
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Фото: Sky Sports

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шэннон Бриггс (60-6-1, 53 KO) в флэш-интервью All Access Elite Boxing поддержал экс-абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) после первого поражения в карьере:

Вааааауу. Ваууууууу. Let’s go champ! Поднимайся и возвращайся на вершину. У тебя еще много времени. Ты способен вернуться. Ему нужен бой, чтобы вернуться на лидирующие позиции. Хэйни либо кто-то такого рода. Да, вероятно первый полусредний вес ему подойдет.

Напомним, что новый чемпион дивизиона Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) назвал желаемого соперника.

Олег Шумейко-младший
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Шеннон Бриггс Теофимо Лопес

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