Украинский проспект – о поединке Камбосос – Лопес: «Такие яркие бои не оставляют никого равнодушным»
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Супертяж уверен, что Теофимо сможет вернуться на вершину
18:19
Фото: Sky Sports
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шэннон Бриггс (60-6-1, 53 KO) в флэш-интервью All Access Elite Boxing поддержал экс-абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса
(16-1, 12 KO) после первого поражения в карьере:
Вааааауу. Ваууууууу. Let’s go champ! Поднимайся и возвращайся на вершину. У тебя еще много времени. Ты способен вернуться. Ему нужен бой, чтобы вернуться на лидирующие позиции. Хэйни либо кто-то такого рода. Да, вероятно первый полусредний вес ему подойдет.
Напомним, что новый чемпион дивизиона Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) назвал желаемого соперника.
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