Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника

Александр Тесленко выступит в андеркарде у Василия Ломаченко

Фото: Instagram боксера

12 декабря украинский супертяжеловес Александр Тесленко (17-1, 13 КО) проведет бой в андеркарде поединка Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Его соперником станет 22-летний американский проспект Джаред Андерсон (10-0, 10 КО).

Букмекеры не оставляют украинцу практически никаких шансов на успех. Коэффициент на победу Тесленко 14, в то же время, на его соперника можно поставить за 1,02. При этом эксперты считают, что поединок, вероятней всего, не продлится и четырех раундов – коэффициент 2,08.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.