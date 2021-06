«Было круто разделить ринг с чемпионом». Майкл Хантер прокомментировал уход Поветкина на пенсию

Майкл Хантер и Александр Поветкин / фото - Getty Images

Американский супертяж Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) прокомментировал решение своего бывшего визави, россиянина Александра Поветкина (36-3-1, 25 КО) завершить профессиональную карьеру. В своем Twitter Хантер написал:

Great sharing the ring with the Champ. Happy retirement to Povetkin. pic.twitter.com/2KNHHK0utx