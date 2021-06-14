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«Было круто разделить ринг с чемпионом». Майкл Хантер прокомментировал уход Поветкина на пенсию
Российский супертяжеловес повесил перчатки на гвоздь
15:59
Майкл Хантер и Александр Поветкин / фото - Getty Images
Американский супертяж Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) прокомментировал решение своего бывшего визави, россиянина Александра Поветкина (36-3-1, 25 КО) завершить профессиональную карьеру. В своем Twitter Хантер написал:
«Было круто разделить ринг с чемпионом. Счастливой пенсии Поветкину».
Great sharing the ring with the Champ. Happy retirement to Povetkin. pic.twitter.com/2KNHHK0utx— Michael Hunter ll (@MichaelHunterII) June 13, 2021
Напомним, Поветкин заявил, что не прочь провести выставочный бой напоследок.
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