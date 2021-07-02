Бывший тренер Кличко: «Не увидел в глазах Володи желания вернуться»

Городничев не уверен, что легендарный украинец вернется за рекордом Формана

Владимир Кличко / Фото: instagram.com/klitschko

Сергей Городничев, который в былые времена находился в тренерском штабе Владимира Кличко, заявил в прямом эфире на своем Youtube канале, что экс-лидер хэвивейта не намерен возвращаться на ринг. Напомним, что Владимир заявлял, что ему интересен рекорд Джорджа Формана.



Я не знаю, вернется он или нет. Это его решение. Когда мы виделись последний раз, в глазах желания я не увидел, к сожалению. Может быть, он бы и решил побоксировать, но я не знаю. Честно, не знаю.

Напомним, что «охотник на Владимира» Шеннон Бриггс клялся, что команда Кличко предложила ему долгожданный поединок.