Бывший тренер Кличко: «Недолюбливал Фьюри из-за боя с Володей. Но теперь понимаю, какой он красавец»

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев рассказал в прямом эфире своего Youtube канала, что обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) надломил Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO). Отметим, что 24 июля «Цыганский король» проведет трилогию с «Бронзовым бомбардировщиком».



Смотрите, как он сделал этого Уайлдера. Уайлдер вышел на второй бой – просто тряпка. Он ногу заднюю тянул, Фьюри его просто психологически сожрал. И он не кичится медалями. У Кличко выиграл и отдал все пояса. Он не зациклен на этом. А когда люди зациклены на том, чтобы собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом, они их теряют, а потом горько об этом сожалеют.

Взгляните на этого Уайлдера – на него страшно смотреть. Он уже как загнанный зверь. Посмотрите в его глаза. Он когда на второй бой выходил, я говорил: «Боже, да он сгорел, уже все». Уже было видно, потому что физиогномика человека выдает это все.