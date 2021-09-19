Бывший тренер Кличко: «При участии Анатолия Ломаченко Усик поднял свои шансы в бою с Джошуа»
Сергей Городничев, бывший член тренерского штаба Владимира Кличко в видео, опубликованном на своем YouTube-канале заявил, что присутствие Анатолия Ломаченко в углу Александра Усика (18-0, 13 KO) существенно повысит шансы украинского боксера в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), с которым он сразится 25 сентября.
«Так как этот бой распиарили, уже вся надежда на этого Усика, я тоже подключусь. Раньше я думал, что шансы 80 на 20, но сейчас считаю, что при участии Анатолия Николаевича Усик поднял свои шансы - где-то 60 на 40. У меня такой прогноз. Я отдаю предпочтение Джошуа. Не из-за того, что он англичанин, а Усик - украинец. Конечно, я болею за наших ребят, но давайте оценивать ситуацию адекватно.
Саша - молодец. Они там закрылись, никто туда не приезжал, только свои ребята, но все равно информация просачивается. Например, он проводил по 15 раундов, чтобы выработать свои функциональные возможности. Он боксировал в спарринг-сессии 15 раундов по 4 минуты. Это показатель, скажу я вам.
Функционалку свою Усик поднимет, но не загонит ли он себя? Хватит ли ему на бой этих функциональных возможностей? Потому что когда боксер пропускает удары, машет по воздухи или бьет по защите, то он много теряет сил. Это не говорит о том, что если Усик сейчас будет выбрасывать 350 ударов, то он продержится все 12 раундов. Там все может пойти наоборот. Один пропущенный тяжелый удар может изменить все».
Александр Усик поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Энтони Джошуа.