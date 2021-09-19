Бывший тренер Кличко: «При участии Анатолия Ломаченко Усик поднял свои шансы в бою с Джошуа»

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Сергей Городничев, бывший член тренерского штаба Владимира Кличко в видео, опубликованном на своем YouTube-канале заявил, что присутствие Анатолия Ломаченко в углу Александра Усика (18-0, 13 KO) существенно повысит шансы украинского боксера в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), с которым он сразится 25 сентября.

Саша - молодец. Они там закрылись, никто туда не приезжал, только свои ребята, но все равно информация просачивается. Например, он проводил по 15 раундов, чтобы выработать свои функциональные возможности. Он боксировал в спарринг-сессии 15 раундов по 4 минуты. Это показатель, скажу я вам.

Функционалку свою Усик поднимет, но не загонит ли он себя? Хватит ли ему на бой этих функциональных возможностей? Потому что когда боксер пропускает удары, машет по воздухи или бьет по защите, то он много теряет сил. Это не говорит о том, что если Усик сейчас будет выбрасывать 350 ударов, то он продержится все 12 раундов. Там все может пойти наоборот. Один пропущенный тяжелый удар может изменить все».