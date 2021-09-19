Бывший тренер Кличко раскритиковал спарринг-партнеров Усика

Сергей Городничев считает, что супертяжеловес бережет себя перед боем с Джошуа

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Украинский тренер Сергей Городничев, который в свое время отвечал в лагере Владимира Кличко за работу со-спарринг партнерами, в видео, опубликованном на его YouTube-канале, рассказал, что остался недоволен боксерами, которых супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) привлек к работе в тренировочном лагере во время подготовки к поединку с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Спарринг-партнеры в тренировочном лагере Усика не сыграли свою роль. К сожалению, у Саши не было такого уровня боксеров, чтобы его потягали и придавили. Да, им, возможно, говорили: «Давайте бейте, идите вперед». Но уровень этих боксеров слабый. Там и удара у половины нет. Это печально. Добавить хотя бы несколько топовых спарринг-партнеров - было бы совсем по-другому. Усик бы прочувствовал и так далее, но, видимо, он себя берег. Я сомневаюсь, что Усик бережет удар для Джошуа. Может быть, они что-то приготовили, но на той стороне ринга стоит машина. Вы посмотрите, какая машина: размах рук, мышцы, он сейчас собранный. Как оно будет, покажет ринг. Надеюсь, что Анатолий Николаевич будет подсказывать ему в углу».

Сергей Городничев считает, что присутствие Анатолия Ломаченко в углу Александра Усика существенно повысит шансы украинского боксера в бою с Энтони Джошуа.