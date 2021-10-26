Бывший тренер Усика: «Джошуа должен составить план на реванш, иначе он будет в большой беде»
Джеймс Али Башир, бывший тренер объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (19-0, 13 КО), прокомментировал новость о том, что Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) решил сменить тренера перед реваншем с украинцем.
Энтони Джошуа уехал в США за новым тренером. Почему он в Америке ищет всех этих тренеров?
Я не знаю, что думать. По большей части он катается туда просто в холостую. Ему лучше было бы сейчас составить план на бой, потому что в следующем бою с Александром Усиком он будет в беде. Если он не составит этот план на бой... не просто составит план, а будет способен его реализовать. Он должен собрать эту программу прямо сейчас, потому что следующий Усик, которого он увидит, будет намного более опасен.
Усик примерил титулы, ему понравилось, как они сидят, и он не хочет их снимать. Ему нравится быть чемпионом мира в супертяжелом весе. Он будет рвать свой зад, чтобы сохранить это звание.
Напомним, Хирн заявляет, что Джошуа не намерен увольнять своего тренера.