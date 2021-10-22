Стивенсон после завоевания чемпионского титула намерен подраться с Ломаченко
Бывший тренер Владимира Кличко уверен в досрочной победе Ломаченко над Комми
Али Башир заявил, что «Хай-Тек» сумеет воспользоваться рискованностью ганца
14:24
Василий Ломаченко / Фото: ESPN
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Джеймс Али Башир считает, что бывший лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) нокаутирует Ричарда Комми (30-3, 27 KO).
Ломаченко остановит Комми. Я думаю, он сделает это в течение пяти раундов. Дело в том, что Ричард – рисковый боец. Он выбрасывает удары, высоко поднимает голову и так далее. Его можно ударить. И когда Ломаченко попадет по нему, он его не отпустит. Поэтому я считаю, что Василий победит в этом бою нокаутом.
Еще один странный спарринг-партнер Комми накануне боя с Ломаченко.
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